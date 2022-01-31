На організацію заворушень замовники виділили понад мільйон гривень лише на аванс

Організатори масових заворушень виділили своїм маріонеткам понад 1 мільйон гривень. Ця сума становить лише аванс, скільки загалом коштувала дестабілізація України невідомо.

В організаторів був "прейскурант"

Звичайним учасникам акції обіцяли заплатити 800 гривень. Про це на брифінгу розповів начальник Нацполіції Ігор Клименко.

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Роботу "тітушок" оплачували у 1200 гривень, а за запалювання шин та радикальніші акції – обіцяли 2500 доларів.

Додатково навіть виділили касу на штрафи. Вони розуміли, що частину громадян, які братимуть участь у цих заходах, правоохоронці затримають, відповідно доведеться платити штрафи. Це теж було передбачено кошторисом,

– розповів Клименко.

Він додав: "Всього на організацію провокаційного заходу учасники групи отримали – це тільки аванс і те, що чітко задокументовано, – понад 1 мільйон гривень".

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