На організацію заворушень замовники виділили понад мільйон гривень лише на аванс
Джерело:24 канал
Організатори масових заворушень виділили своїм маріонеткам понад 1 мільйон гривень. Ця сума становить лише аванс, скільки загалом коштувала дестабілізація України невідомо.
В організаторів був "прейскурант"
Звичайним учасникам акції обіцяли заплатити 800 гривень. Про це на брифінгу розповів начальник Нацполіції Ігор Клименко.
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Роботу "тітушок" оплачували у 1200 гривень, а за запалювання шин та радикальніші акції – обіцяли 2500 доларів.
Додатково навіть виділили касу на штрафи. Вони розуміли, що частину громадян, які братимуть участь у цих заходах, правоохоронці затримають, відповідно доведеться платити штрафи. Це теж було передбачено кошторисом,
– розповів Клименко.
Він додав: "Всього на організацію провокаційного заходу учасники групи отримали – це тільки аванс і те, що чітко задокументовано, – понад 1 мільйон гривень".
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Що відомо про затримання провокаторів
- Зловмисників затримали у Києві. Там вони планували зібрати 5 тисяч осіб. З них 1,5 тисячі "тітушок" мали організувати сутички з силовиками.
- Провокатори планували палити шини та застосовувати вогнегасники. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що мала "обов'язково пролитись кров і застосуватись насилля".
- Після акції в столиці, заворушення мали "перекинутись" на Сумську, Чернігівську та Полтавську області, тобто ті, які розташовані не далеко від Росії.
- Такі провокації готували для дестабілізації ситуації в Україні. Очільник МВС припустив, що вигідно це лише Росії. Тому зараз перевіряють зв'язок організаторів з російськими спецслужбами.
- Також відомо, що раніше провокатори працювали у правоохоронних органах.