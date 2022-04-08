Оркам взагалі не потрібна територія Луганщини, їм потрібна галочка на її адмінмежі, – Гайдай

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російським окупантам не потрібна територія області. На його думку, агресору потрібна "галочка" на адміністративному кордоні Луганської області.

Гайдай: На людей їм начхати повністю

Таку думку Сергій Гайдай висловив в ефірі каналу ICTV. Зокрема, він розповів, що окупанти стирають з лиця землі Попасну. За його словами, ворог це робить, щоб швидко пройти місто під час наступу.

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Він заявив, що росіянам не потрібна ні територія Луганської області, ні міста в регіоні. Також ворогу начхати на людей.

Я можу сказати з усією відповідальністю, оркам не потрібна луганська територія, Луганська область, луганські міста – взагалі! Їм потрібна галочка на кордоні географічної Луганської області – все! На людей їм начхати повністю,

– сказав глава Луганської ОВА.

Як підтвердження того, що росіянам все одно на людей, Гайдай заявив, що окупанти перешкоджають евакуації цивільних.

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