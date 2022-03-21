Орки хочуть провести "вибори" у тимчасово зайнятих населених пунктах Запоріжжя
21 березня 2022 , 18:54Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росіяни сподіваються поставити свою маріонеткову "владу" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
В окремих населених пунктах загарбники приховано готуються до проведення "виборів" проросійської адміністрації районів та міст.
Важливо Росія обстріляла ТЦ у Києві через фото військової техніки, зроблені з сусіднього будинку, – ЗСУ
Крім того, у Генштабі попередили, що росіяни готуються звозити до Бердянська боєприпаси під виглядом "гуманітарних конвоїв".
Важливо – Втрати ворога станом на 21 березня: