Орки хочуть провести "вибори" у тимчасово зайнятих населених пунктах Запоріжжя

Росіяни сподіваються поставити свою маріонеткову "владу" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

В окремих населених пунктах загарбники приховано готуються до проведення "виборів" проросійської адміністрації районів та міст.

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Крім того, у Генштабі попередили, що росіяни готуються звозити до Бердянська боєприпаси під виглядом "гуманітарних конвоїв".

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