Орки кинули гранату в мирних жителів Тростянця: двоє чоловіків загинули

Російські військові на одній із вулиць Тростянця кинули гранату в людей. Від вибуху загинули двоє чоловіків.

Це сталось 18 березня. Охтирська окружна прокуратура проводить досудове розслідування через порушення законів та звичаїв війни.

До речі Біля Тростянця ЗСУ знищили колону ворожої техніки

Яка ситуація в Тростянці

Російські війська окупували Тростянець Охтирського району на Сумщині ще на початку війни.

Однак бійці ЗСУ чинять потужний опір та звільнили всі села біля Тростянця. 17 березня вороги ще намагались закріпитись.

Важливо – Майже 15 тисяч знищених окупантів і повно металолому: Генштаб ЗСУ про нові втрати окупантів: