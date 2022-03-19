Орки підуть на обмін: у передмісті Києва чоловік склав тіла окупантів у воронку від міни
Джерело:"Радіо Свобода"
У передмісті столиці місцевий мешканець після бою склав тіла мертвих окупантів у воронку від міни та присипав їх землею. Зараз ці трупи збирають, щоб обміняти на українських полонених.
Місцевий мешканець розповів, що окупанти знищили чимало будинків у передмісті столиці. Від снарядів та мін є багато воронок. Там і закопали окупантів.
Зауважте Авіація рашистських терористів веде прицільний вогонь по рятувальниках, – Денісова
Мертвих орків обміняють на полонених українців
Чоловік, який власне закопав кількох окупантів у воронку наголосив, що це ще людський вчинок, адже тіла загарбників не залишили на розтерзання звірям.
Та тепер пошукова команда збирає усіх мертвих солдатів для обміну. За 6 – 7 мертвих окупантів рашисти віддають 2 полонених українців.
Окупантів закопали у воронках: дивіться відео