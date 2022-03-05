Орки є орки: окупанти обстріляли "швидку", яка везла ліки в Мелітополь
Джерело:телеграм Олександра Старуха
Написати про російських окупантів "пробили чергове дно" неможливо – для них просто не існує дна. Вони готові завдавати шкоди цивільним та блокувати постачання продуктів та ліків.
План наземного наступу російських окупантів повністю провалився. Від безсилля ворог опускається нижче будь-якої планки, бомбардуючи мирні міста та блокуючи постачання ліків та продуктів цивільним.
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Окупанти обстріляли "швидку"
Російські окупанти вкотре показали, що будь-які домовленості з ними не мають жодної сили. Попри наявність договору про "зелений коридор" для гумдопомоги із Запоріжжя в тимчасові окуповані території, вони здійснили обстріл карети "швидкої".
Машина, яку супроводжувала вантажівка "Червоного Хреста", стала мішенню ворожого обстрілу. На щастя, команді волонтерів вдалося прорватися та доставити у Мелітополь медикаменти, які будуть доступними у Мелітополі, Бердянську, Приморську, Якимівці та околицях.
Зазначається, що дії російських окупантів порушують Гаазьку і Женевську конвенції.
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