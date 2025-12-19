У Туреччині знайдено російський "Орлан": фото з місця падіння
- У турецькій провінції Коджаелі виявили російський розвідувальний дрон, ймовірно, "Орлан-10", МВС Туреччини розпочало розслідування.
- Це другий інцидент із дронами в Туреччині за останній тиждень.
У турецькій провінції Коджаелі поблизу Стамбула 19 грудня виявили безпілотник російського виробництва "Орлан-10". Турецьке МВС розпочало розслідування.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Türkiye Today.
Що відомо про "Орлан" у Туреччині?
Як пише ЗМІ, у районі Ізміт провінції Коджаелі жителі виявили нерухомий безпілотник, який лежав на землі. Після повідомлення про знахідку на місце прибули правоохоронці.
За попередніми даними, йдеться про російський розвідувальний дрон "Орлан-10". У міністерстві внутрішніх справ Туреччини заявили, що розпочато розслідування.
Знайдений російський БпЛА біля Стамбула / Фото IHA
Довідка: "Орлан-10" можуть використовувати для повітряної розвідки, спостереження, радіоелектронної боротьби, виявлення радіосигналів, а також для супроводу цілей і бойової підготовки.
Як зазначили у матеріалі, це вже другий інцидент із дронами в Туреччині за останній тиждень. Раніше турецькі винищувачі F-16 збили невідомий безпілотник поблизу міста Чанкирі.
Останні випадки з невідомими дронами
14 грудня у польському селі Желізна чоловік натрапив на уламки, ймовірно, безпілотника. Подію пов'язують із порушенням повітряного простору Польщі російськими дронами 10 вересня.
У Нідерландах 21 листопада над авіабазою Волкель помітили невідомі БпЛА. По них відкривали вогонь, однак не збили, адже дрони нібито зникли.
У Румунії вкотре підіймали винищувачі через вторгення російських дронів у повітряний простір країни.
Також один з російських безпілотників упав на житловий будинок у Молдові.