Криза ще існує, – американський політолог назвав ключову небезпеку блокування Ормузької протоки

Коли США починали військову операцію проти Ірану, то Трамп озвучував чіткі цілі, зокрема про зміну політичного режиму в цій країні. Згодом, коли протистояння затягнулося, американський лідер припинив заявляти про таку мету. Зараз він публічно висловився про намір оголосити Ормузьку протоку територією Штатів.

Американський політолог українського походження, представник Центру відносин США – Україна Андрій Добрянський в етері 24 Каналу прогнозує, що після проміжних виборів у Сполучених Штатів Трамп свою риторику щодо Ормузької протоки відкине.

Судноплавство в Ормузькій протоці сповільнилось

Президент Сполучених Штатів, як пояснив політолог, воліє знайти зараз радикальні заяви, які він міг би озвучувати у своїх промовах, аби максимально привернути увагу до своєї персони й виступів. Добрянський зазначив, що Трамп прагне, аби ЗМІ сконцентрувати свій фокус на ньому і його гучних висловлюваннях.

Сьогодні Іран заявляє, що він контролює Ормузьку протоку, а США своєю чергою кажуть, що приєднають цю територію до себе. Ситуація довкола цього морського маршруту складна – через ризики судноплавство сповільнене.

Криза ще існує. Кораблі з обох боків не хочуть рухатися, чекають, коли стане спокійніше. За один місяць переходить протоку стільки суден, як колись за один день. Криза щодо нафти дуже журить лідерів по всьому світі,

– констатував Добрянський.

Американський політолог вказав на те, що ринок нафти та пального для авіації відчуває серйозний тиск через складну ситуацію в Ормузькій протоці. За його словами, наслідки вже зачіпають глобальну економіку, а резерви авіапального нині значно менші, ніж будь-коли з часів Другої світової війни.

До відома! Заступник очільника МЗС Ірану Казем Гарібабаді у відповідь на заяву Трампа про його плани приєднати Ормузьку протоку до США заявив, що його країна не боїться погроз і запевнив, що цю територію не можна захопити за допомогою твіту в соцмережах чи авіаносця, чи під час передвиборчої промови. Він додав, що Вашингтону варто відмовитися від своїх "фантастичних ілюзій", інакше блокада цього морського маршруту продовжиться.

Про ситуацію довкола Ормузу: дивіться у відео