Припинення "евакуації" на Херсонщині та прихована мобілізація в Росії: головне з Генштабу

Окупанти продовжують намагатися утримати раніше захоплені ними території. Наші бійці продовжують оборонятися, відбиваючи всі атаки ворога.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Важливо Додаткові засоби ППО для України та ситуація на Півдні: хронологія 260 дня війни

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Новоселівське і Макіївка Луганської області;

Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області.

Натомість ворог гатить по позиціях підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Крім того, окупанти завдають ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Лише за минулу добу, 9 листопада, противник завдав 11 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали райони понад 30 населених пунктів:

Донецької,

Луганської,

Дніпропетровської,

Запорізької,

Миколаївської,

Сумської та Херсонської областей.

На Волині – все без змін

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії проти України, зокрема:

приймає та розміщує російських військовослужбовців,

надає полігони для підготовки.

Зараз триває формування спільного російсько-білоруського угрупування військ. Зберігається загроза завдання ударів противником та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору Білорусі.

Окупанти продовжують приховану мобілізацію в Росії

За наявною інформацією, до органів внутрішніх справ Росії у місті Тольятті Самарської області надійшло розпорядження набрати 1000 кандидатів для служби на тимчасово окупованих територіях України. Одночасно, на хімічних підприємствах міста, проводиться робота щодо додаткового збору коштів для підтримки регіонального підрозділу.

Це викликає обурення працівників, в яких і без цього щомісячно вираховуються кошти на підтримку мобілізованих, які беруть участь у війні на території України,

– зазначили у Генштабі.

"Евакуація" з Херсона зупинена

Попередньо, ворог припинив так звану евакуацію населення з Херсона через відсутність охочих. У місті окупаційна влада не видає заробітню платню та соціальні виплати. На тимчасово окупованій території Криму, в місті Джанкой, цивільну лікарню загарбники передали під військовий шпиталь. У ньому перебуває до 800 поранених окупантів.

ЗСУ дають гідну відсіч

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 6 ударів. Під ураження потрапили:

2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

За минулу добу Сили оборони на різних напрямках збили 5 БпЛА Shahed 136 та 3 "Орлани". Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили:

1 пункт управління,

1 район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,

склад боєприпасів та інші важливі військові об'єкти окупантів.

Зауважимо, що станом на 9 листопада втрати окупантів складали 77 950 осіб. Як зазначили у Генштабі ЗСУ, за минулу добу кількість загарбників скоротилася ще на 780 осіб.

Цікаво – Командування Росії панікує на Херсонщині: дивіться відео