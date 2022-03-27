А ось і дно: російська пропаганда переконує, що гасло "Ні війні" – нацистське

Російські пропагандисти продовжують зомбувати народ, називаючи війну в Україні "спеціальною операцією". Втім, цього разу вони опустилися ще нижче, на саме дно.

Тепер пропаганда Кремля заявила, що гасло "Ні війні" – "нацистське". Про чергову маніпуляцію повідомила ЦПД при РНБО України.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Російська пропаганда переконує, що гасло "Ні війні" – нацистське

Таку заяву зробив Трофим Татаренков – "експерт зі стратегічних комунікацій". Під час шоу темою для обговорення були благодійні концерти під гаслом "Нет войне" російського репера Oxxxymiron.

Річ у тім, що репер засудив війну і дав антивоєнний концерт у Лондоні. Скоріше за все, така позиція репера обурила Росію, тому вона вирішила відповісти, стверджуючи, що використання репером цього гасла є "невипадковим".

За словами ведучого, воно "перегукується" з гаслом на нацистських листівках, що закидували в Ленінград. "Ми за мир" – так звучало російське гасло, а "Ні війні" – те, що пропагували нацисти.

Але зміст антивоєнних агітплакатів часів СРСР здебільшого формувався з лозунгів "Нет войне", хоча і були вони проти "загарбницьких війн імперіалістів США",

– зауважили у Центрі протидії дезінформації.

До слова, в благодійному концерті Oxxxymiron також взяли участь Гребенщиков та Земфіра. На ньому зібрали 53 000 доларів на допомогу українським біженцям.



Російська пропаганда переконує, що гасло "Ні війні" – нацистське / Фото Центр протидії дезінформації

Зверніть увагу – окупанти змушують кримських татар йти на війну з Україною