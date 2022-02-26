"Ось так горять і горітимуть ці уроди": на Луганщині спалили російський танк

Українські захисники оприлюднили відео, як палає ворожий танк. ЗСУ попереджають: так вони горітимуть скрізь, у кожному куточку України.

Епічним відео поділилися захисники з 24 ОМБр імені короля Данила. У дописі мовиться, що танк знищили на Луганщині.

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Ось так горять ці уроди на нашій землі. На нашій землі – російські танки. І ось так вони горітимуть скрізь. В кожному куточку України. Слава Україні,

– мовиться у повідомленні.

На Луганщині спалили російський танк: дивіться відео

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