"Ось так горять і горітимуть ці уроди": на Луганщині спалили російський танк
26 лютого 2022 , 16:54Читать новость на русском
Джерело:фейсбук 24 ОМБр імені короля Данила
Українські захисники оприлюднили відео, як палає ворожий танк. ЗСУ попереджають: так вони горітимуть скрізь, у кожному куточку України.
Епічним відео поділилися захисники з 24 ОМБр імені короля Данила. У дописі мовиться, що танк знищили на Луганщині.
Зауважте На Харківщині місцеві закидали російський БТР "коктейлями Молотова"
Ось так горять ці уроди на нашій землі. На нашій землі – російські танки. І ось так вони горітимуть скрізь. В кожному куточку України. Слава Україні,
– мовиться у повідомленні.
На Луганщині спалили російський танк: дивіться відео
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.