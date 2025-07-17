У Північній Осетії підірвали авто посадовця міноборони Росії, – ЗМІ

У Північній Осетії біля села Тарське невідомі підірвали автомобіля "Нива", в якому перебував високопосадовець міністрества оборони Росії. Очевидці розповіли, що чули сильний вибух та бачили займання машини.

Попередньо вважали, що причиною вибуху був встановлений в авто газовий балон, однак силовики не підтвердили цю інформацію. Про це пише 24 Канал за посиланням на ВЧК-ОГПУ.

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Що відомо про вибух автівки в Північній Осетії?

Подія біля Тарського сталася ще 11 липня. Сильний вибух пролунав від машини. Внаслідок нього постраждав російський військовослужбовець, якого екстрено доправили до лікарні в Москву. Наразі стан посадовця міноборони – важкий. На місці працювали відповідні служби, які мали встановити всі обставини.

Хоча спочатку причиною вибуху вважали газове обладнання автівки, то пізніше працівники МНС змогли виявити сліди вибухівки. Хто її встановив на машину, з якою метою – невідомо. Також медіа не називають ім'я посадовця, який отримав серйозні травми внаслідок надзвичайної ситуації.

Автівку російського посадовця міноборони підірвали в Північній Осетії / Фото з росЗМІ

Нагадаємо, під час атаки Сил оборони України на Курську область загинув ще один важливий російський командир 155-ї гвардійської бригади морської піхоти. У Росії підтвердили, що полковник Леонід Башкардін був ліквідований 2 липня начебто під час виконання бойового завдання.