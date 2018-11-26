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      "Ощадбанк" виграв справу проти Росії на 1,3 мільярда доларів через анексію Криму

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      "Ощадбанк" виграв справу проти Росії на 1,3 мільярда доларів
      "Ощадбанк" виграв справу проти Росії на 1,3 мільярда доларів / Tehnot.com

      У понеділок, 26 листопада, Міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з Російської Федерації на користь Ощадбанку 1,3 мільярда доларів.

      Таким чином Арбітражний трибунал у Парижі задовольнив вимогу щодо компенсації збитків "Ощадбанку", завданих внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації, повідомили в українському банку. Сума відшкодування становитиме 1,3 мільярда доларів США плюс відсотки, які будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації.

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      Загалом обсяг позовної заяви "Ощадбанку" проти Російської Федерації з усіма додатками становив більш ніж 30 тисяч аркушів. Слухання справи відбулись у березні 2017 року. Рішення арбітражу на користь "Ощадбанку" стало результатом більш ніж чотирирічних зусиль команди Ощадбанку та його юридичних радників – компанії Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP та українського юридичного радника Астерс Консалт.

      Після отримання в установленому порядку рішення арбітражу "Ощадбанк" почне вживати всіх можливих дій для виконання рішення та стягнення коштів з Російської Федерації. Банк буде активно добиватись виконання Арбітражного рішення щодо активів Росії у відповідних юрисдикціях у всьому світі. Варто зазначити, що відповідно до статті 32 Арбітражного регламенту Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі 1976 року, арбітражне рішення є остаточним та обов'язковим для сторін. Сторони зобов'язані виконувати арбітражне рішення без зволікань.

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      "Ощадбанк" є першою компанією, 100% акцій якої належать державі, та першою банківською установою, яка виграла справу проти Російської Федерації щодо збитків, отриманих внаслідок анексії Криму. За словами голови правління "Ощадбанку" Андрія Пишного, відповідні фахівці фінустанови готові надати консультації тим організаціям, які підуть шляхом "Ощадбанку" і будуть звертатися до міжнародних судових інституцій та арбітражів проти Російської Федерації з приводу втрат внаслідок агресії в Криму.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Ощадбанк Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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