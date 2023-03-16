Не розуміють, що це не про маленьку війну, – ОПУ про відмову "Оскара" від виступу Зеленського

Найпрестижніша кінопремія "Оскар" вже вдруге відмовила у виступі президенту Володимиру Зеленському. Це свідчить про рівень розуміння організаторами заходу сучасного світу.

А також про їхній рівень ерудиції та інтелекту. Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Організатори "Оскара" досі живуть у довоєнних ілюзіях

Подоляк підкреслив, що позиція організаторів та очільників кінопремію виглядає дуже дивно. Вони говорять чергове "ми поза політикою", а натомість віддають нагороду маніфесту "Навальний". Це чітко показує їхню позицію та не має інших трактувань.

Так, ймовірно, ці люди досі живуть у довоєнних ілюзіях. Для них Україна десь далеко, а Росія – це щось велике та потужне. Тож наша держава має масштабувати роботу, щоб до кінця пояснити усьому сучасному світу, що сьогодні є дійсно важливим. Війна в Україні це навіть не про території чи цінності, а загалом про майбутнє існування людства.

Трохи дивно, що Голлівуд, який мав би про це постійно говорити, який знімає ці патріотичні фільми, не розуміє ключового. Україна – це не про маленьку війну в невідомому для них регіоні. Це про фундаментальні цінності, в яких вони будуть існувати наступні 50 років,

– підкреслив радник очільника ОПУ.

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Промова Навальної показує, що не так з російською опозицією

Водночас на сцені "Оскара" виступила Юлія Навальна – дружина російського опозиціонера Олексія Навального. Подоляк назвав її промову "трохи дивною".

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Так, Навальна говорила про переслідування свого чоловіка та узурпацію в Росії. Водночас жодного слова не сказала про те, що ця узурпація призвела до ключової трагедії XXI століття – повноцінної війни з Україною.

Це говорить про неправильну пріоритезацією у родині Навальних і загалом у російській ліберальній опозиції,

– пояснив радник голови ОПУ.

Він підкреслив, що Росія у її теперішньому вигляді не може існувати. Навіть якщо буде заміна Владіміра Путіна на когось іншого. Так, якщо країна-агресорка з точки зору політичного устрою залишиться у такому ж вигляді, то її цінності навіть з частковою зміною політичних еліт фундаментально не зміняться. А для нас це небезпечно.

"Цю війну потрібно закінчити не лише територіально, а й тим, щоб у Росії почалася трансформація, зокрема ціннісного рівня", – підсумував Подоляк.