Австралієць Дженкінс, який воював у ЗСУ та опинився у російському полоні, може бути живий

Раніше у мережі з'явилося відео, на якому російські загарбники стверджують про нібито страту австралійця Оскара Дженкінса, який воював на боці України. Нині російська влада стверджує, що громадянин Австралії живий.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанізі в коментарі телеканалу ABC.

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Чи живий австралієць, який опинився у російському полоні

Австралійський прем'єр повідомив, що їхній громадянин Оскар Дженкінс, який воював на боці України проти Росії, а згодом опинився у ворожому полоні, й про загибель якого повідомляли російські пропагандисти, може бути живим і перебуває під вартою у Росії. Альбанізі наголосив, що отримав від російської влади підтвердження, що Дженкінс живий.

Наразі Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії шукає підтвердження.

Це заява російської влади нашому департаменту… Ми отримали цю інформацію через Міністерство закордонних справ і торгівлі, але ми шукаємо підтвердження,

– наголосив міністр.

Повідомляється, що стан здоров'я полоненого австралійця нормальний, але офіційних підтверджень немає. Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг наголосила, що Росії дали чітко зрозуміти, що вони зобов'язані поводитися з Дженкінсом гуманно.

Якщо ж у російському полоні ставлення буде іншим, а військовий не отримає належного захисту, то, за словами Вонг, відповідь буде однозначною. Вона додала, що нині Австралія співпрацює з міжнародними організаціями, аби отримати доступ до Дженкінса, перевірити стан його здоров'я і звільнити з полону.