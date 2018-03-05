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Оскар 2018: яскраві фото з червоної доріжки

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Оскар 2018: червона доріжка
Оскар 2018: червона доріжка / gettyimages

90-та церемонія нагородження кінопремії "Оскар" 2018 розпочалася 5 березня о 3:00 (за київським часом). На червоній доріжці "Оскара" зірки почали з'являтися о 18:30 за місцевим часом (3:30 за київським)

Оголошення переможців премії "Оскар-2018" відбулося в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі (США). Дата проведення церемонії цього року була перенесена з лютого на березень через збіг із зимовими Олімпійськими іграми 2018, які відбулися з 9 по 25 лютого в Кореї.

Читайте також: Оскар 2018: хронологія оголошення переможців

Щороку світ дізнається про нових номінантів і переможців, постійним залишається лише одне – червона доріжка, спостерігати за якою не менш цікаво, ніж за подіями, що розгортаються на сцені.

За ідеальними образами знаменитостей в цей вечір ховається робота голлівудських стилістів, а на виготовлення суконь йдуть десятки годин ручної роботи. То ж не дивно, що появи зірок на червоній доріжці церемонії чекають не менше, ніж результатів "Оскара".

Читайте також: Оскар 2018: усі переможці головної премії в галузі кіно


Сальма Хайєк


Сірша Ронан


Марго Роббі


Деніел Калуя


Грета Гервіг


Мері Джей Блайдж


Тімоті Чаламет


Емілі Блант


Стівен Спілберг і Кейт Капшоу


Октавія Спенсер


Саллі Хокінс


Аллісон Дяенні


Джордан Піл і Челсі Перетті


Леслі Менвілл


Махершалалхашбаз Алі


Галь Гадот


Меріл Стріп


Люпіта Ніонго


Віллем Дефо і Гьяда Колагранде


Тіффані Геддіш


Віола Девіс


Гері Олдман і Жизель Шмідт


Зендая


Емма Стоун


Ніколь Кідман


Дженніфер Лоуренс


Гелен Міррен


Кумейл Нанджіані і Емілі В. Гордон


Андра Дей


Каміла Алвес і Меттью Макконехі


Сандра Баллок


Джейн Фонда


Вупі Голдберг


Лора Дерн


Аньєс Варда


Ешлі Джад


Крістофер Пламмер


Елізабет Мосс


Ріта Морено


Калеб Лендрі Джонс


Сем Роквелл і Леслі Бібб


Майкл Сталберг


Річард Дженкінс і Шерон Р. Фрідрік


Еббі Корніш

Теги: Мода LifeStyle Новини України Голлівуд Новини культури Кіно Оскар Оскар-2018 Нагороди
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня
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