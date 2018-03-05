Оскар 2018: яскраві фото з червоної доріжки
90-та церемонія нагородження кінопремії "Оскар" 2018 розпочалася 5 березня о 3:00 (за київським часом). На червоній доріжці "Оскара" зірки почали з'являтися о 18:30 за місцевим часом (3:30 за київським)
Оголошення переможців премії "Оскар-2018" відбулося в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі (США). Дата проведення церемонії цього року була перенесена з лютого на березень через збіг із зимовими Олімпійськими іграми 2018, які відбулися з 9 по 25 лютого в Кореї.
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Щороку світ дізнається про нових номінантів і переможців, постійним залишається лише одне – червона доріжка, спостерігати за якою не менш цікаво, ніж за подіями, що розгортаються на сцені.
За ідеальними образами знаменитостей в цей вечір ховається робота голлівудських стилістів, а на виготовлення суконь йдуть десятки годин ручної роботи. То ж не дивно, що появи зірок на червоній доріжці церемонії чекають не менше, ніж результатів "Оскара".
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Сальма Хайєк
Сірша Ронан
Марго Роббі
Деніел Калуя
Грета Гервіг
Мері Джей Блайдж
Тімоті Чаламет
Емілі Блант
Стівен Спілберг і Кейт Капшоу
Октавія Спенсер
Саллі Хокінс
Аллісон Дяенні
Джордан Піл і Челсі Перетті
Леслі Менвілл
Махершалалхашбаз Алі
Галь Гадот
Меріл Стріп
Люпіта Ніонго
Віллем Дефо і Гьяда Колагранде
Тіффані Геддіш
Віола Девіс
Гері Олдман і Жизель Шмідт
Зендая
Емма Стоун
Ніколь Кідман
Дженніфер Лоуренс
Гелен Міррен
Кумейл Нанджіані і Емілі В. Гордон
Андра Дей
Каміла Алвес і Меттью Макконехі
Сандра Баллок
Джейн Фонда
Вупі Голдберг
Лора Дерн
Аньєс Варда
Ешлі Джад
Крістофер Пламмер
Елізабет Мосс
Ріта Морено
Калеб Лендрі Джонс
Сем Роквелл і Леслі Бібб
Майкл Сталберг
Річард Дженкінс і Шерон Р. Фрідрік
Еббі Корніш