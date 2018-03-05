Оскар 2018: яскраві фото з червоної доріжки

90-та церемонія нагородження кінопремії "Оскар" 2018 розпочалася 5 березня о 3:00 (за київським часом). На червоній доріжці "Оскара" зірки почали з'являтися о 18:30 за місцевим часом (3:30 за київським)

Оголошення переможців премії "Оскар-2018" відбулося в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі (США). Дата проведення церемонії цього року була перенесена з лютого на березень через збіг із зимовими Олімпійськими іграми 2018, які відбулися з 9 по 25 лютого в Кореї.

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Щороку світ дізнається про нових номінантів і переможців, постійним залишається лише одне – червона доріжка, спостерігати за якою не менш цікаво, ніж за подіями, що розгортаються на сцені.

За ідеальними образами знаменитостей в цей вечір ховається робота голлівудських стилістів, а на виготовлення суконь йдуть десятки годин ручної роботи. То ж не дивно, що появи зірок на червоній доріжці церемонії чекають не менше, ніж результатів "Оскара".

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Сальма Хайєк



Сірша Ронан



Марго Роббі



Деніел Калуя



Грета Гервіг



Мері Джей Блайдж



Тімоті Чаламет



Емілі Блант



Стівен Спілберг і Кейт Капшоу



Октавія Спенсер



Саллі Хокінс



Аллісон Дяенні



Джордан Піл і Челсі Перетті



Леслі Менвілл



Махершалалхашбаз Алі



Галь Гадот



Меріл Стріп



Люпіта Ніонго



Віллем Дефо і Гьяда Колагранде



Тіффані Геддіш



Віола Девіс



Гері Олдман і Жизель Шмідт



Зендая



Емма Стоун



Ніколь Кідман



Дженніфер Лоуренс



Гелен Міррен



Кумейл Нанджіані і Емілі В. Гордон



Андра Дей



Каміла Алвес і Меттью Макконехі



Сандра Баллок



Джейн Фонда



Вупі Голдберг



Лора Дерн



Аньєс Варда



Ешлі Джад



Крістофер Пламмер



Елізабет Мосс



Ріта Морено



Калеб Лендрі Джонс



Сем Роквелл і Леслі Бібб



Майкл Сталберг



Річард Дженкінс і Шерон Р. Фрідрік