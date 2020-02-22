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      БЛОГ Олександр Баунов
      Журналіст, публіцист, головний редактор Carnegie.ru

      Оскар і політика: чому США вже не будуть першими?

      -
      Фільм "Паразити" отримав найпрестижнішу нагороду / Getty Imagies

      Як там? Make America great again? Ні, great буде Азія. А Америка вперше в історії не отримає власну нагороду за кращий фільм - якраз під час правління президента, який збирався її возвеличити.

      Кроме кинематографических у победы корейского фильма "Паразитов" есть простая политическая причина.

      К слову: США проигрывают "холодную войну 2.0" России и Китаю, – TNN

      Образованные побережья, Массачусетс и Калифорния, Кремниевая долина и Голливуд не любят Трампа, где могут, делают ему назло и поступают наперекор. Сознательно и интуитивно.

      Что там у Трампа? America first? Нет, Америка будет second со всеми своими Тарантино, Скорсезе и Ди Каприо, а first будет Корея.

      Как там? Make America great again? Нет, great будет Азия. А Америка впервые в истории не получит собственную награду за лучший фильм – как раз в правление президента, который собирался ее возвеличить.

      На что жалуется Трамп? Что союзники обманывают Америку и жируют за ее счет? Награду получает страна-союзник. На кого он бранится чаще всего? На азиатские страны, с которым у США плохой торговый баланс. Так добавим назло к балансу в долларах баланс в наградах.

      Что символизирует собой эпоха Трампа, Брекзита и разброда в Европе? Реакцию обывателя на глобализм. Отступление глобализации. Как раз самое время чтобы Оскар вопреки всей прежней традиции из американского стал глобальным. И сотни, даже тысячи академиков (это не жюри, которое заседает, сговариваясь) ставят галочку напротив корейского фильма.

      Хорошего фильма, потому что иначе они дискредитировали сами себя. Но из всех хороших – самого неамериканского.

      Поскольку Америка все предыдущее столетие – двигатель и центр глобализации, его главный идеолог и до поры до времени (а может и до сих пор) бенефициар – американские академики приняли очень американское решение – в пользу глобальной Америки, которой они хотят и дальше оставаться.

      Рекомендуем: Кто подставил Дональда Трампа, или Недоброжелательный интерес к Украине

      Снігопади, ожеледиця і пориви вітру: де в Україні чекати негоду
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      Автор: Олександр Баунов
      Теги: Новини політики Новини США Публікації Дональд Трамп Оскар 2020 Оскар Японія
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