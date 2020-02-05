США проигрывают "холодную войну 2.0" России и Китаю, – TNN

Россия при президенте Владимире Путине высоко подняла планку в сфере современного вооружения, и впервые в истории "империи" ей никого не приходится догонять.

Новітні російські військові розробки спровокували нову гонку озброєння, нечувану з часів холодної війни, пише Timesnownews. У своєму щорічному посланні до Федеральних зборів Росії Володимир Путін із задоволенням зазначив, що вперше за всю історію існування ракетно-ядерного зброї, включаючи радянський період і сучасні часи, країні не доводиться наздоганяти своїх суперників.

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Опосередковано натякнувши на Захід, Путін заявив, що інші провідні країни ще не розробили зброю, яка вже є у Росії. Звернення президента ретельно готувалось і мало на меті підкреслити не тільки готовність Москви у майбутньому забезпечити обороноздатність країни, але й її прагнення покращувати і розвивати співпрацю з усіма партнерами.

Ми нікому не погрожуємо і нікому не хочемо нав'язувати свою точку зору,

– заявив Путін, виступаючи перед керівниками політичних, економічних та релігійних інституцій країни.

Російська стратегія інвестування у системи озброєння майбутнього покоління виправдала себе і викликала серйозне занепокоєння в США та їхніх союзників.

Як же так вийшло, що Сполучені Штати, які колись вражали увесь світ своїми новаторськими та технологічно досконалими розробками озброєння, сьогодні відстають від Росії?

У новій стратегії національної оборони Пентагона йдеться, що головна проблема національної безпеки США – це міждержавне стратегічне суперництво, а не тероризм.

Також "стратегічним суперником" вважається і Китай, і в цьому документі вперше зазначається, що військова перевага США над Росією та Китаєм стрімко скорочується. Тому можна бути впевненим, що в майбутньому американські витрати на системи озброєнь та іншу військову техніку тільки збільшуватимуться, але нинішня затримка дорого коштує США.

Однією з надважливих військових розробок Росії є створення гіперзвукової ракети, яка здатна всього за 15 хвилин досягти материкової частини США і нанести нищівного удару.

Гіперзвукові блоки "Авангард", які розвивають швидкість до 27 Маха, згідно із заявами російських експертів, призначені для гарантованого знищення протиракетної оборони США перед початком масштабнішої ракетної атаки. Інше сучасне озброєння – важкий МБР "Сармат", крилата ракета з ядерним двигуном, підводний безпілотний апарат з ядерною енергетичною установкою, гіперзвукова ракета "Кінжал" повітряного базування і лазерна зброя, яка, за словами Путіна, уже стоїть на озброєнні російських військових.

Зі зміною загального характеру військових дій і запровадженням технологій штучного інтелекту, рівень розробки яких досяг порогу, коли розгортання таких систем стане можливим уже за кілька років, наближається кінець звичайного озброєння.

Названі третьою революцією у військовій сфері після появи пороху та ядерної зброї, автономні системи озброєння змінять способи ведення сучасної війни.

Вплив США на Близькому Сході слабшає, і Росія робить усе можливе, аби заповнити цей вакуум. Наявніть сучасного озброєння в арсеналі будь-якої країни також змінить баланс і може обнулити можливості інших в проекціюванні військової сили.

Зброя, яка колись слугувала фактором стримування, тепер втратить свою актуальність, і провідним країнам світу, включаючи США, доведеться переглянути свої стратегії та вкладати більше коштів у розробку систем, які дозволять вирватися вперед у майбутньому.

США, як і раніше, скептично оцінюють потенціал сучасного російського озброєння, але його поява занепокоїла Америку та її союзників, які сприймають це як дестабілізуючий фактор у наступній "холодній війні 2.0" з Росією та Китаєм.

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