Основна частина окупантів залишається за 25 кілометрів від центру Києва, – міноборони Британії

Київ – залишається головною метою російських військових. Наразі на північному напрямку від столиці тривають запеклі бої.

Армія агресора, яка наступала з північного сходу, вже зупинилася. Ті сили, які йшли з Гостомеля, відбили наші Збройні Сили.

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За даними міністерства оборони Великої Британії, основна частина російських військ перебуває за 25 кілометрів від центру Києва.

Попри постійну відсутність прогресу, Київ залишається головною військовою метою Росії,

– наголосили у відомстві.

Там додали, що окупанти спробують оточити українську столицю протягом найближчих тижнів.

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