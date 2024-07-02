Задач наступу наразі немає: полковник запасу ЗСУ пояснив, що є головним для українського війська

Американське видання The Wall Street Journal прогнозує, що на Україну та Росію очікує "смертельне літо", під час якого можуть загинути тисячі людей. Однак жодна зі сторін, ймовірно, не досягне вирішального прориву в цій війні.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що головне завдання ЗСУ в цей літній період – завдати максимальної поразки російській армії. Наступним кроком має стати звільнення українських територій від окупантів.

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В окупантів влітку 2 завдання

На думку Світана, в росіян інші цілі на це літо – захопити якомога більше українських територій, вийти на кордон Луганської та Донецької областей, що передбачатиме рух в бік Лимана й Покровська.

"Ці завдання виконуються в наш бік з найменшими втратами й більшими як раз для російської армії. Росіяни будуть намагатися наступати, логічно, що буде гинути набагато більше їхніх солдатів. Для української армії важливо зменшити людські втрати, можливо, на деяких позиціях відійти на кращі рубежі", – зазначив Світан.

Військовий експерт прогнозує, що в осінньо-зимовий період ЗСУ могли б за наявності озброєння та винищувачів планувати контрнаступальні дії в деяких місцях.

Коли в Україні будуть засоби далекого радіусу ураження, можна буде планувати й навіть розпочинати контрнаступальні дії. Це може бути форсування Дніпра в напрямку Криму чи Скадовська, за допомогою авіації це реально виконати,

– впевнений Світан.

Втрати противника за добу

Загальні бойові втрати противника за добу станом на 2 липня орієнтовно склали: особового складу – 1280 осіб, танків – 8 одиниць, бойових броньованих машин – 16, артилерійських систем – 56, РСЗВ – 3, БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21, крилатих ракет – 2, автомобільної техніки та автоцистерн – 74, спецтехніки – 4.