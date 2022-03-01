Основні наративи телеграм-каналів, які працюють на Росію

Окрім фізичної війни, зараз триває велика інформаційна війна. Росіяни хочуть, щоб ми панікували, боялися і почувалися безсилими.

Це називається інформаційна атака на цивільне населення. Путіну вигідно залякати та деморалізувати нас, щоб ми втратили віру у наших захисників та навіть самих себе.

До теми Назвали телеграм-канали, які керуються спецслужбами Росії

Що пишуть на своїх каналах проросійські пропагандисти:

Демонструють тіла вбитих українських військових, просувають тези про "котли", які чекають на підрозділи ЗСУ;

Переконують, що нібито цивільним не можна брати до рук "бандерівське смузі", тобто використовувати "коктейль Молотова";

Запевняють, що російські війська спроможні наступати одразу та всюди;

Пишуть, що диверсійно-ворожих груп не існує, а є лише мародери;

Пересмикують фотофактами російських обстрілів, перекладають відповідальність на ЗСУ за обстріли мирного населення;

Деморалізують населення великих міст повідомленнями про російські війська, які їх оточують;

Намагаються дискредитувати допомогу Україні з боку Заходу;

Акцентують на тому, що санкції проти Росії нібито неефективні.

Якщо ви помітили подібні наративи у якомусь із телеграм-каналів, за якими ви слідкуєте, одразу відпишіться. Зауважимо, що пропагандисти люблять примусово додавати людей до своїх каналів (це робиться дуже просто) і роблять це "пачками".

Ви завадите їм, якщо вимкнете дозвіл долучати вас до каналів у налаштуваннях людям, яких немає у ваших контактах.

Телеграм-канали, які поширюють фейки

Телеграм-канали, які поширюють дезінформацію / Фото Центр протидії дезінформації

У цьому списку не вистачає ще одного великого телеграм-каналу “Новое Издание”, який з’явився відносно нещодавно. Цей канал належить Анатолію та Ользі Шарій – відомих проросійських пропагандистів.

Наразі наш інформаційний простір стикнувся з величезною хвилею фейків та "вкидів". Служба безпеки України закликає громадян довіряти лише перевіреній інформації та не поширювати чутки в умовах нападу Росії на Україну.