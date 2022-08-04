Основні події відбудуться на півдні, перелом у війні розпочався, – військовий експерт

російські окупанти перекидають значну кількість живої сили та техніки на правий берег Херсонщини – ймовірно, для того аби зайняти там оборонні позиції. ЗСУ вміло знищують склади ворога та мають гарний плацдарм для контрнаступу.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт та генерал-майор ЗСУ Сергій Савченко. Він також зазначив, що окупанти зараз перегруповують живу силу і це надає можливість уражати ворога так, як нам це потрібно.

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"Не обов'язково бити на Херсонщині чи контрнаступати там. Ми можемо по правому березі Дніпра зманеврувати у район Запоріжжя чи вдарити у напрямку Маріуполя та Мелітополя", – каже Сергій Савченко.

За його словами, те угрупування, яке окупанти зосередять на правому березі, росіяни вже не зможуть оперативно перекинути на інші напрямки.

Потрібно покладатись на мудрість наших військових та на дії нашого Генштабу. Вони доводять нам, що на них можна покластися, каже військовий експерт.

Сергій Савченко генерал-майор ЗСУ, військовий експерт Для російських окупантів непросте завдання прорвати нашу оборону у будь-якому напрямку. На мою думку, основний театр бойових дій буде відбуватися саме на Півдні.

"Але виринає проблема із нестачею високотехнологічної зброї. І це поки не дозволяє нам бути сильними одночасно і всюди. Наші захисники точно б'ють по складах та базах ворога, це відбувається й на Сході, але цього поки що недостатньо," – каже військовий.

Ми із нетерпінням чекаємо нової зброї, аби здійснити масштабний перелом на фронті. Але я гадаю, що ці зміни вже відбулись,

– переконаний Сергій Савченко.

Наші військові наступатимуть тоді, коли будуть готові, адже будь-який поспішний наступ може обернутися для нас великими втратами.

Звільнення української землі від окупанта триває

Протягом останнього тижня українські військові звільнили 2 населені пункти у Донецькій області. Мовиться про Мазанівку та Дмитрівку. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов на брифінгу. Мазанівка розташована за 140 кілометрів від Донецька, а Дмитрівка – за 61 кілометр.

Детальніше про вогневу потугу ЗСУ та можливий контрнаступ: дивіться відео