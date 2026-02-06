Укр Рус
6 лютого, 12:16
Оновлено - 12:40, 6 лютого

Кіл-зони вглиб уже сягають 20 кілометрів, – Сирський про ситуацію на фронті

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Олександр Сирський повідомив, що ворог зосереджує свої основні зусилля на трьох напрямках: Покровському, Очеретинському та Олександрівському, а також концентрує сили на Краматорському напрямку.
  • Бойові порядки розширюються вглиб "кіл-зони" до 20 кілометрів, а ворог втрачає в середньому 1 000 – 1 100 військовослужбовців щодня, що перевищує їх можливості з поповнення.

Олександр Сирський розповів про ситуацію, яка зараз склалася на фронті. За словами генерала, наразі ворог зосереджує свої основні зусилля на 3 напрямках.

Про це головнокомандувач ЗСУ розповів під час розмови з журналістами.

Що відбувається на фронті зараз?

Олександр Сирський зазначив, що ситуація на фронті залишається складною. Противник продовжує наступальні дії на всій протяжності лінії бойового зіткнення з різною інтенсивністю. 

Активна лінія фронту становить близько 1 200 кілометрів. Продовжує зростати глибина бойових порядків. Розвиток безпілотних систем призводить до того, що бойові порядки розширюються не по фронту, а вглиб "кіл-зони" та вже сягають 15 – 20 кілометрів, 
– пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Генерал підкреслив, що за останні пів року чисельність угруповання ворога залишається приблизно на одному рівні – 711 – 712 тисяч осіб разом з оперативним резервом. Водночас окупанти повністю виконали та навіть перевиконали плани з комплектування свого війська. 

"Це свідчить, що рівень їхніх втрат перевищує можливості з поповнення. У середньому ворог щодоби втрачає близько 1 000 – 1 100 військовослужбовців", – зауважив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що основні зусилля противник зосереджує на Покровському, Очеретинському та Олександрівському напрямках. Також відбувається концентрація сил і засобів на Краматорському напрямку, зокрема в напрямку Костянтинівки. 

Активні бойові дії тривають і на Лиманському напрямку. Інтенсивність бойових дій, зокрема, залежить і від погодних умов, 
– пояснив генерал.

Які зміни відбулися на фронті останнім часом?

  • Аналітики DeepState в оновленні карти на 6 лютого розповіли, що ворог окупував Дігтярне у Харківській області. Також ворог просунувся поблизу Грабовського, Миколаївки на Сумщині та Никифорівки на Донеччині.

  • Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі 24 Каналу пояснив, що наразі завданням російської армії є взяття під контроль траси, яка йде через Бахмут, Костянтинівку і Покровськ. Саме Костянтинівка, за словами Грабського, нині є критично важливою ланкою, бо інші міста на цій осі вже частково зруйновані або перебувають під постійним тиском.

  • Цікаво, що президент Володимир Зеленський наголошував, що Росії потрібно щонайменше два роки та 800 тисяч військових для захоплення Донбасу. На думку глави держави, російська армія не зможе вести бойові дії стільки часу.