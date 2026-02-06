Кіл-зони вглиб уже сягають 20 кілометрів, – Сирський про ситуацію на фронті
- Олександр Сирський повідомив, що ворог зосереджує свої основні зусилля на трьох напрямках: Покровському, Очеретинському та Олександрівському, а також концентрує сили на Краматорському напрямку.
- Бойові порядки розширюються вглиб "кіл-зони" до 20 кілометрів, а ворог втрачає в середньому 1 000 – 1 100 військовослужбовців щодня, що перевищує їх можливості з поповнення.
Олександр Сирський розповів про ситуацію, яка зараз склалася на фронті. За словами генерала, наразі ворог зосереджує свої основні зусилля на 3 напрямках.
Про це головнокомандувач ЗСУ розповів під час розмови з журналістами.
Що відбувається на фронті зараз?
Олександр Сирський зазначив, що ситуація на фронті залишається складною. Противник продовжує наступальні дії на всій протяжності лінії бойового зіткнення з різною інтенсивністю.
Активна лінія фронту становить близько 1 200 кілометрів. Продовжує зростати глибина бойових порядків. Розвиток безпілотних систем призводить до того, що бойові порядки розширюються не по фронту, а вглиб "кіл-зони" та вже сягають 15 – 20 кілометрів,
– пояснив головнокомандувач ЗСУ.
Генерал підкреслив, що за останні пів року чисельність угруповання ворога залишається приблизно на одному рівні – 711 – 712 тисяч осіб разом з оперативним резервом. Водночас окупанти повністю виконали та навіть перевиконали плани з комплектування свого війська.
"Це свідчить, що рівень їхніх втрат перевищує можливості з поповнення. У середньому ворог щодоби втрачає близько 1 000 – 1 100 військовослужбовців", – зауважив Сирський.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що основні зусилля противник зосереджує на Покровському, Очеретинському та Олександрівському напрямках. Також відбувається концентрація сил і засобів на Краматорському напрямку, зокрема в напрямку Костянтинівки.
Активні бойові дії тривають і на Лиманському напрямку. Інтенсивність бойових дій, зокрема, залежить і від погодних умов,
– пояснив генерал.
Які зміни відбулися на фронті останнім часом?
Аналітики DeepState в оновленні карти на 6 лютого розповіли, що ворог окупував Дігтярне у Харківській області. Також ворог просунувся поблизу Грабовського, Миколаївки на Сумщині та Никифорівки на Донеччині.
Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі 24 Каналу пояснив, що наразі завданням російської армії є взяття під контроль траси, яка йде через Бахмут, Костянтинівку і Покровськ. Саме Костянтинівка, за словами Грабського, нині є критично важливою ланкою, бо інші міста на цій осі вже частково зруйновані або перебувають під постійним тиском.
Цікаво, що президент Володимир Зеленський наголошував, що Росії потрібно щонайменше два роки та 800 тисяч військових для захоплення Донбасу. На думку глави держави, російська армія не зможе вести бойові дії стільки часу.