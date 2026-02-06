Кіл-зони вглиб уже сягають 20 кілометрів, – Сирський про ситуацію на фронті

Олександр Сирський розповів про ситуацію, яка зараз склалася на фронті. За словами генерала, наразі ворог зосереджує свої основні зусилля на 3 напрямках.

Про це головнокомандувач ЗСУ розповів під час розмови з журналістами.

Дивіться також І ЗСУ, і окупанти просунулися у напрямку Костянтинівка – Дружківка: огляд і карти фронту ISW

Що відбувається на фронті зараз?

Олександр Сирський зазначив, що ситуація на фронті залишається складною. Противник продовжує наступальні дії на всій протяжності лінії бойового зіткнення з різною інтенсивністю.

Активна лінія фронту становить близько 1 200 кілометрів. Продовжує зростати глибина бойових порядків. Розвиток безпілотних систем призводить до того, що бойові порядки розширюються не по фронту, а вглиб "кіл-зони" та вже сягають 15 – 20 кілометрів,

– пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Генерал підкреслив, що за останні пів року чисельність угруповання ворога залишається приблизно на одному рівні – 711 – 712 тисяч осіб разом з оперативним резервом. Водночас окупанти повністю виконали та навіть перевиконали плани з комплектування свого війська.

"Це свідчить, що рівень їхніх втрат перевищує можливості з поповнення. У середньому ворог щодоби втрачає близько 1 000 – 1 100 військовослужбовців", – зауважив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що основні зусилля противник зосереджує на Покровському, Очеретинському та Олександрівському напрямках. Також відбувається концентрація сил і засобів на Краматорському напрямку, зокрема в напрямку Костянтинівки.

Активні бойові дії тривають і на Лиманському напрямку. Інтенсивність бойових дій, зокрема, залежить і від погодних умов,

– пояснив генерал.

Які зміни відбулися на фронті останнім часом?