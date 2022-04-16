Основні зусилля ворог зосереджує на перегрупуванні та посиленні військ: частково блокує Харків

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на тому, щоб посилити свої війська. Вони продовжують також частково блокувати Харків.

Російські окупанти обстрілюють Харків з артилерії. Про це повідомили в Генштабі 16 квітня.

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Основні зусилля противник зосереджує на перегрупуванні та посиленні угруповання військ, продовжує часткове блокування міста Харкова та його обстріли із застосуванням артилерії,

– мовиться в повідомленні.

У районі Ізюма російські окупанти намагаються втримати зайняті ними позиції. Там зосереджено 22 БТГ.

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