Основоположний акт Росія – НАТО вже "мертвий", – глава МЗС Британії

Глава МЗС Британії вважає, що потрібен новий підхід до безпеки в Європі. Адже Основоположний акт між НАТО та Росією вже буквально "мертвий".

Про це Ліз Трасс заявила під час робочої вечері на зустрічі керівників МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі. У знаменитому акті Альянс та Росія не вважали один одного супротивниками.

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Трасс закликала партнерів "швидко й рішуче" озброїти України. А також – зробити санкції ще жорсткішими. Вона додала, що разом з колегами з G7 працює над введенням додаткових обмежень щодо інших російських банків.

Треба відмовлятися від застарілого підходу

Вона закликала відмовитися від неактуального підходу до взаємодії з Росією. Новий шлях має полягати, зокрема, на стримуванні.

За її словами, не потрібно допустити "вакууму безпеки" на східних кордонах НАТО. Також потрібно переосмислити підтримку країн, які попали під російський вплив. Це – Грузія, Молдова, Швеція та Фінляндії

Основоположний акт Росія – НАТО мертвий… Епоха взаємодії з Росією завершилася. Нам потрібний новий підхід до безпеки в Європи, який має базуватися на стійкості, обороні та стримуванні, – вважає Трасс.

Нагадаємо, 6 квітня Велика Британія посилила санкції проти Росії. Зокрема, там заморозили активи "Сбєрбанку" та Московського кредитного банку.