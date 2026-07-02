Основний напрямок удару – Київ: в Повітряних силах розповіли деталі ворожої атаки

У ніч проти 2 липня Росія запустила по Україні 570 повітряних цілей. Цієї масованої атаки ворог здебільшого цілив по Києву.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. Як ППО відбила масовану атаку? Військові заявили, що особливістю останньої комбінованої атаки було одночасне застосування ворогом різних повітряних цілей, що запускали з кількох напрямків. Також російські війська били великою кількістю балістики та реактивними безпілотниками. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 570 засобів повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів,

– йдеться у повідомленні. За наявними даними, російські війська запустили: 4 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон",

24 балістичні ракети Іскандер-М/С-400,

34 крилаті ракети Х-101,

8 крилатих ракет Калібр,

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69,

496 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія". Попередньо, станом на 09:00, сили протиповітрної оборони збити або подавили 524 цілі. Результати роботи ППО / Фото Повітряних сил ЗСУ