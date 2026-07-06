Основний напрямок удару – Київ: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки

6 липня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Україну. Більшість ворожих ракет і дронів летіли на Київ.

Упродовж ночі росіяни запустили 419 засобів повітряного нападу – 68 ракет і 351 БпЛА різних типів. Про це розповіли Повітряні сили.

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Скільки ракет і дронів вдалося збити?

За даними військових для атаки ворог використав:

6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон"/"Онікс";

23 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

33 крилаті ракети Х-101;

6 крилатих ракет "Калібр";

351 ударний БпЛА різних типів.

Станом на 08:30 силам ППО вдалося знешкодити 363 цілі – 37 ракет та 326 безпілотників різних типів:

31 крилату ракету Х-101;

6 крилатих ракет "Калібр";

326 ворожих БпЛА.

Попередньо, зафіксовано влучання 29 балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків безпілотників на 16 локаціях.

Які наслідки атаки на Україну 6 липня?

Уночі в Києві не стихали вибухи. Росіяни били по місту як ракетами, так і дронами. Влучання сталися у 4 районах столиці. Найбільших руйнувань зазнали Дарницький і Подільський райони. Там багато понівечених багатоповерхівок. З-під завалів дістають тіла людей. Наразі відомо про 11 загиблих і майже 50 поранених. Ця кількість може зрости, адже пошуково-рятувальна операція триває.

У Київській області також пошкоджені житлові будинки. У Бучанському районі одна людина загинула, є поранені. У місті Вишневе на місці прильоту спалахнула сильна пожежа. Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів жителів міста закликали не виходити з дому.

Уночі Росія завдала чергового удару по Одесі. Внаслідок атаки спалахнули пожежі гаражних приміщень, пошкоджено скління в поруч розташованих будівлях. За іншою адресою пошкоджено житловий будинок, там постраждала одна людина.