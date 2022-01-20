Заседание продолжается

Это означает, что расследование "угольного дела" или дела Медведчука – Порошенко (как его иногда называют) продолжается.

Важно Судья подыграл Медведчуку решением по Порошенко

"Подозрение" с Петра Алексеевича не снимается. "Личные обязательства" на время следствия означают, как поясняют юристы, в частности, что: Петр Порошенко по первому требованию должен посещать следователя и/или другие правоохранительные, а также судебные органы; не отлучаться без разрешения следователя, прокурора или суда из населенного пункта, в котором он зарегистрирован; сдать в соответствующие государственные власти свои паспорта и другие документы, которые дают право выезда из Украины.

Почему "Личные обязательства"

Почему избрали именно такую меру пресечения, а не домашний арест, или, уж тем более, пребывание под стражей?

Очевидно, что это сделали, прежде всего для того, чтобы снять возникшее конфликтное напряжение вокруг этого дела. В нынешней ситуации вокруг Украины это действительно необходимо.

Я уже писал, что все это проблемное дело надо перевести в сугубо правовое и более спокойное русло.

Именно так и пытаются сейчас действовать.

Соломоново решение

Во-вторых, таким образом не создаются препятствия для политической активности Петра Порошенко. Ведь если бы мерой пресечения был домашний арест, тогда и сам Порошенко, и его сторонники заявляли бы, что таким образом Петру Алексеевичу не дают заниматься политической деятельностью.

После суда Порошенко с командой празднует в столичном ресторане

А сейчас он может и в Верховной Раде работать и по стране ездить, но уведомляя об этом следствие.

Так что, это один из вариантов того самого "соломонова решения" по мере пресечения для Порошенко, о необходимости которого я писал ранее.