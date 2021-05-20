Особлива книга про війну: Камінський презентував "Народні панцерники"

Військовий журналіст Сергій Камінський презентував свою книгу "Народні панцерники". Над нею він працював протягом 4 років.

Презентація книги відбулась під час реконструкції Другої світової війни на Київщині. Обсяг книжки становить 224 сторінки, які складаються з історії з перших вуст, характеристик та сотень фотографій 75 унікальних "шушпанцерів".

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Про що мовиться у книзі

Книга є своєрідним знайомством з унікальною броньованою технікою народного виробництва. Зокрема там мовиться про "шушпанцери" – їх виготовляли та використовували добровольчі батальйони для захисту своїх територій від початку конфлікту з Росією.



Підполковник ЗСУ презентував нову книгу / Фото з фейсбуку Сергія Камінського

Як розповів автор книги та ведучий програми "Техніка війни" на 24 каналі Сергій Камінський, книга має цікаві "вкраплення інтерв'ю".

Особливість книжки Камінського

Він наголосив, що "Народні панцерники" має стислий формат, як телевізійний сценарій. Також усі фото в книжці мають підписи.

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Унікальністю книжки є також QR-коди. За словами Камінського, при скануванні читач потраплятиме на спеціально створений канал на ютубі, щоб змогти побачити машину, про яку читає.

Історія написання книжки

Як розповів підполковник Збройних сил України, ще на початку війни його вразив саморобний пікап "Крокодил" 1 батальйону Нацгвардії. Тоді про книгу ще не думав, але фото зберіг.



Чоловік їде за кермом "шушпанцерівця" / Фото defence-ua.com

Вже у 2017 році Камінський побачив броньований Камаз на позивний "Пряник", на якому батальйон "Азов" визволяв Маріуполь. Тоді журналіст вирішив, що подібна бронетехніка має увійти в історію.

Презентація та продаж "Народних панцерників"

В Україні надрукували вже 1 000 примірників книги. Завдяки спонсорській підтримці, значну частину з них подарують. Зокрема, такі книги безкоштовно вже отримали майстри з селища міського типу Чабани.



Книжки подарують воїнам АТО / Фото defence-ua.com

Вони першими створили найбільшу кількість такої саморобної броньованої техніки. Також примірники отримали учасники війни на Донбасі та представники Національного військово-історичного музею України.

20 травня о 19:00 книгу "Народні панцерники" презентують у Києві, а 28 травня – у Дніпрі в Музеї АТО. Найближчим часом заплановані також презентації у Львові та на Донбасі, а також у деяких військових навчальних закладах.

Сергій Камінський презентував книгу: дивіться сюжет 24 каналу