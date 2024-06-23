Є основна ціль і запасна, – комбат ударних БпАК про особливості роботи FPV-дронів

FPV-дрони є важливою складовою боротьби з противником, вони виявляють ворожі цілі та можуть бити прямо по них. Однак часом ціль може стати неактуально, або ж її може знищити інший вогневий засіб, тому українські військові завжди мають ще одну ціль.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" ОШБр Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що якщо ЗСУ знищують лише військові об'єкти, то ворог навмисно завдає ударів по цивільних. Саме тому противника важливо знищувати на відстані.

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Особливості роботи FPV-дронів

За словами командира батальйону, коли відбувається робота FPV-дронів, в процесі виконання бойових завдань, може відбутись все, що завгодно. По тій цілі, на яку йде дрон, може відпрацювати артилерія, інший вогневий засіб, ціль також може стати неактуальною та змінитись пріоритет.

В тебе є завжди основна ціль і запасна військового призначення, на яку ти рухаєшся,

– підкреслив Федоренко.

Як працює окупант

Командир батальйону розповів, що окупант навмисно тероризує українську націю. Відповідальність з ворожих пілотів знімати не потрібно, адже вони чітко розуміють, що роблять.

Якщо говорити про авіацію противника, ці мерзотники знають, куди вони кидають керовані авіабомби та розуміють, що це об'єкти не військового призначення. Той пілот, який сидить в кабіні, він розуміє, що кидає ФАБ в садочок, школу, пологовий будинок і торговий центр,

– наголосив Федоренко.

Вчора, 21 червня, росіяни влучили безпілотником по автівці Укрпошти у Вовчанську, внаслідок чого загинула працівниця пошти, яка розвозила пенсії місцевим жителям. Це ще раз свідчить про те, що країна-агресорка своїми безпілотниками вбиває мирне населення України.

За словами командира батальйону, робота української піхоти, яка утримує позиції та здійснює штурми є найважливішою. Саме тому завданням ЗСУ є забезпечити міцність утримання позицій піхоти. Це означає, що противника потрібно знищувати дистанційно. Перевагою підрозділів БпЛА є в тому, що пілот конкретно бачить, яку роботу реалізує на полі бою.

Для українських військових важливим є організація процесу для збору конкретних дронів під конкретні екіпажі, які виконують ті чи інші бойові завдання. Однак потрібен час, щоб ця ініціатива реалізувалась,

– додав Федоренко.