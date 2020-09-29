Перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін так і не зумів чітко пояснити своє бачення особливого статусу Донбасу. Раніше він пропонував внести до Конституції відповідні норми.

Коментар Фокіна щодо заяв про особлививй статус Донбасу

Питання особливого статусу Донбасу Фокін коментував на засіданні Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади. Трансляцію засідання у фейсбуці вів член фракції "Голос" Роман Лозинський.

До речі Жодного підтвердження, що там війна України і Росії, не бачив, – Фокін про ситуацію на Донбасі

Так, нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін запитав у Фокіна, чи підтримує він внесення особливого статусу Донбасу до Конституції України. На це Фокін відповів, що не впевнений, чи депутати ставлять "знак рівності" між особливим статусом і вільною економічною зоною.

Це абсолютно різні речі. Щодо вільної економічної зони, то за період з 2006 року ухвалили 8 різних документів з організації вільної економічної зони. Жодні з них не спрацювали,

– зауважив перший заступник голови української делегації в ТКГ.

Фокін додав, що у мінських домовленостях "немає жодного слова про вільну економічну зону".

А на уточнювальне запитання, чи все ж підтримує згадку про окуповані території Донбасу (так звані ОРДЛО) в Конституції, Фокін наголосив, що це не коментуватиме.

Фокін відповів на питання нардепів щодо своїх заяв про Донбас: відео

Зверніть увагу Більше не "повстанці": Фокін вибачився за чергову скандальну заяву щодо Донбасу

Що заявляв Фокін про Донбас