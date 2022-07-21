Як у Польщі ставляться до закону про особливий статус в Україні: пояснення журналіста Андрусечка

21 липня 2022 , 17:01
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Поляки позитивно ставляться до закону про особливий статус. Це чудовий крок для ще більшого зближення обох народів.

Про це 24 каналу розповів журналіст та кореспондент "Gazeta Wyborcza" в Україні Петро Андрусечко. За його словами, закон про особливий статус поляків – гарний символічний крок. Адже після повномасштабного вторгнення обидва народи сильно зблизилися.

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До того ж він буде дійсно корисним для поляків. Адже для них відкриваються додаткові можливості в Україні.

Головне, щоб закон справді функціонував

Андрусечко вважає, що поки рано оцінювати цей закон. Потрібно дещо почекати, щоб побачити як все функціонує на практиці. На його думку, дозвіл перебувати в Україні упродовж 18 місяців – це вдале рішення. 

Тепер польським журналістам буде значно легше висвітлювати війну росії проти України. Раніше з цим регулярно були проблеми. До прикладу, у 2014-15 роках постійно виникали проблеми із Міграційною службою через протерміновані документи тощо.

Пам'ятаю, як в 2014-15 роках виникали різні проблеми з Міграційною службою. Ми не мали часу займатися бюрократією, бо були постійно на Донбасі. Тепер це полегшення. Це також значне полегшення для польського бізнесу та тих підприємців, які приїжджатимуть до України, – зазначив Петро Андрусечко.

Петро Андрусечко про особливий статус для поляків: дивіться відео

Нагадаємо, 19 липня Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про особливі гарантії для громадян Польщі в Україні. Цей документ є схожим до того, який Польща ухвалила ще 12 березня.

Якщо за законопроєкт проголосують у другому читанні, то поляки матимуть право перебувати на території України упродовж 18 місяців, здобувати освіту, будуть мати доступ до медицини, соціальних виплат тощо.

Автор: Петро Синєокий