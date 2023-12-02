Особливо цими днями: Зеленський закликав українців не ігнорувати тривоги

Володимир Зеленський під час звернення увечері 2 грудня звернувся до українців із важливим проханням. Воно може вберегти життя.

Український лідер традиційно розповів про найважливіші події дня. Окрім того, він звернувся до людей з важливим нагадуванням.

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Будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги. Особливо цими днями. Особливо. Не варто легковажити, – наголосив президент.

Також нагадуємо, що не можна знімати й публікувати у мережі кадри роботи захисників українського неба. Це допомагає російським окупантам. Окрім того, довіряти варто лише інформації з офіційних джерел. Окупанти ведуть активну інформаційну війну.

Чому останнім часом окупанти атакують "Шахедами", а не ракетами

Минулої осені – зими російські окупанти часто атакували Україну ракетами. Зокрема, часто ворог скоював масовані атаки. Цього року окупанти щоночі запускають "Шахеди". Водночас ракет – суттєво менше. У Повітряних силах такі зміни пояснюють тим, що у Росії наразі – замало ракет для масованих ударів.

Юрій Ігнат припустив, що наразі країна-терористка має до 900 високоточних ракет. Їх окупанти бережуть для інших завдань. Якби ракет було достатньо, окупанти запускали б їх щодня.