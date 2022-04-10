Особливості комендантської години на Київщині в найближчу добу: інформація ОВА
Джерело:телеграм Олександра Павлюка
З 21:00 10 квітня до 6:00 11 квітня у Київській області запроваджується комендантська година. При цьому в деяких населених пунктах діють посилені обмеження.
Йдеться про Гостомельську селищну раду та місто Ірпінь, де комендантська година триватиме до 6:00 14 квітня, й до 9:00 11 квітня. Про особливості комендантської години повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.
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Особливості комендантської години на Київщині в найближчу добу
За словами голови Київської ОВА, у деокупованих населених пунктах Київщини понад тиждень ліквідують наслідки перебування окупантів. В окремих досі триває робота з розмінування, фіксації звірств російських військ та розбирання завалів.
Прошу мешканців дотримуватися тимчасових обмежень, які обласна та місцева влада вводить на окремих територіях,
– зауважив Павлюк.
Він додав, що ОВА має на меті якомога швидше повернути життя на Київщині та зробити усі населені пункти придатними для повернення мешканців.
Що передбачає комендантська година
- заборону перебувати на вулиці
- відвідувати громадські місця
- пересуватися населеними пунктами транспортом або пішки
Єдиний виняток – люди, які мають спеціальну перепустку встановленого зразка.
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