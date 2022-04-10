Особливості комендантської години на Київщині в найближчу добу: інформація ОВА

З 21:00 10 квітня до 6:00 11 квітня у Київській області запроваджується комендантська година. При цьому в деяких населених пунктах діють посилені обмеження.

Йдеться про Гостомельську селищну раду та місто Ірпінь, де комендантська година триватиме до 6:00 14 квітня, й до 9:00 11 квітня. Про особливості комендантської години повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

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Особливості комендантської години на Київщині в найближчу добу

За словами голови Київської ОВА, у деокупованих населених пунктах Київщини понад тиждень ліквідують наслідки перебування окупантів. В окремих досі триває робота з розмінування, фіксації звірств російських військ та розбирання завалів.

Прошу мешканців дотримуватися тимчасових обмежень, які обласна та місцева влада вводить на окремих територіях,

– зауважив Павлюк.

Він додав, що ОВА має на меті якомога швидше повернути життя на Київщині та зробити усі населені пункти придатними для повернення мешканців.

Що передбачає комендантська година

заборону перебувати на вулиці

відвідувати громадські місця

пересуватися населеними пунктами транспортом або пішки

Єдиний виняток – люди, які мають спеціальну перепустку встановленого зразка.

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