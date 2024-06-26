Оновлення даних через Резерв+: юрист назвав важливі нюанси

З 18 червня у застосунку Резерв + став доступний військово-обліковий документ. Однак оновлення даних військовозобов'язаними онлайн ще не удосконалено юридично, тому працівники ТЦК, зустрівши людину, можуть відвести її для уточнення даних чи проведення ВЛК.

Юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін розповів 24 Каналу, що в основі ідеї Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних є кабінет військовозобов'язаного. Він є основним інструментом для оновлення даних, подання документів, отримання інформації чи довідок.

Дивіться також Резерв+ отримав нові функції: речник Міноборони розповів, що змінилося

Застосунок Резерв +

Олександр Золотухін пояснив, що додаток Резерв + це лише застосунок до кабінету військовозобов'язаного. Його розробили для того, щоб через мобільний спосіб отримувати необхідну інформацію.

Через додаток можна лише переглядати інформацію, а кабінет є основним. Він створений для того, щоб через нього подавати потрібні документи. Міністерство оборони поки не розробило самого кабінету, через який громадянин міг би оновити дані, подати документи чи отримати необхідні довідки. Розроблено лише додаток,

– зауважив він.

Чим небезпечний додаток Резерв +

За словами юриста, цей додаток Резерв + не дає документ, який би підтверджував, що дані оновлено.

Якщо особа зайшла в додаток Резерв + та оновила дані, то вона не отримує жодного підтвердження того, що вона це зробила,

– сказав Золотухін.

Він зазначив, якщо представник ТЦК попросить показати документи про оновлення даних, то військовозобов'язаний, який реєструвався у застосунку Резерв +, крім цього додатку не зможе показати нічого.

Є й інші варіанти, щоб отримати документ про оновлення даних. Наприклад, якщо людина оновлює їх у ЦНАПі, то там їй дадуть витяг із підписом та печаткою адміністратора, який сформував цей документ.

Найбільш безпечним та законом врегульований залишається спосіб оновлення даних у ЦНАПі або ТЦК. Додаток це хороша альтернатива, але до кінця законодавчо не врегульована,

– наголосив юрист.