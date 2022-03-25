Особливості російського менталітету, – Єрмак про фейк Росії щодо "плану" Польщі захопити Україну

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що російські пропагандисти створюють багато фейків, які стосуються союзників України.

За його словами, щодо Польщі Кремль придумав історію про буцімто бажання поляків анексувати частину України.

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Андрій Єрмак вважає, що Росію налякала ідея Польщі направити до України миротворців. Саме тому у Москві почали говорити, що під виглядом миротворчих місій наші союзники хочуть "повернути собі території, які були їхніми станом на 1939 рік".

Такі інформаційні вкиди поширювалися також і у 2014 році. Так само нам розповідали, що Польща та інші сусіди нібито мріють поділити Україну,

– пригадав Андрій Єрмак.

"Але росіяни не розуміють, що їхня ментальність і загарбницькі плани є чужими для вільної, успішної Європи та України. Тут зовсім інші цінності та поняття про успіх. Загарбання чужих територій при тотальній бідності – це особливості виключно російського менталітету", – додав Єрмак.

Крім того, голова Офісу Президента зазначив, що такі фейки лише демонструють повну фізичну та інформаційну поразку росіян в Україні.

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