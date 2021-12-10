Останні засідання Ради у році: що на них розглядатимуть

З 13 грудня стартує останній цього року пленарний тиждень у Верховній Раді. За словами нардепів, він має бути спокійним. Хоча можливі і позачергові засідання.

Депутат Ярослав Железняк зазначив, що порядок денний буде без резонансних питань. Він додав, що ніхто не збиратиме народних обранців на рекордні явки.

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Що розглядатимуть

Вівторок:

постанови про скасування голосування за законопроєкт №5600 та багато економічних питань,

розширення списку об'єктів для приватизації – №5397,

скасування мораторію на відкриття справ щодо банкрутства – №4220,

Закон про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку – №5865,

податковий закон щодо Дії City – №5376.

Середа:

кримінальна відповідальність за незаконне небезпечне будівництво – №5877,

призначення членів Нацради з питань Телебачення та радіо,

скасування обов'язкових ліцензійних марок на аудіовізуальні продукти – №3474,

пільги для індустріальних парків – №5688, №5689,

зменшення пенсійного збору з ювелірки – №4614,

закон про кредитні спілки – №5125

Четвер:

Стимули для виноградництва – №2064,

антитютюновий законопроєкт – №4358,

розподіл у місцеві бюджети акцизу з роздрібного продажу тютюнів – №5719,

зменшення оподаткування грального бізнесу – №2713-д.

П'ятниця:

Законопроєкт щодо спорту ветеранів – №5526,

е-квиток у громадський транспорт – №5705.

Можливі позачергові засідання

Железняк зауважив, що у вівторок може бути позачергове засідання щодо медичних законів. Мовиться про подовження медреформи – законопроєкт №6306, трансплантацію –№5831, "автономізація" державних медустанов – №5873, а також адаптації фармацевтичного ринку до стандартів ЄС – №5547

Також є ймовірність позачергового засідання у четвер.