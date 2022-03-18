Останній бій екіпажу Героїв: історія українських танкістів, що знищили 6 одиниць ворожої техніки
Джерело:Армія Inform
У бою з окупантом 8 березня екіпаж окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищив 6 одиниць ворожої техніки. Троє хоробрих українських військових віддали у цій битві життя.
Наступ орків було зупинено, а бойовиків відкинуто. Зрештою, під час контрнаступу українські війська визволили від окупантів важливий населений пункт Київщини — селище міського типу Макарів.
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Але, на жаль, троє танкістів про це вже не дізналися.
Російська протитанкова керована ракета, від влучання якої в українському Т-64БВ здетонував боєкомплект, обірвала життя старшого сержанта Сергія Васіча та його підлеглих з Волині – старшого солдата Віталія Пархомука та солдата Олега Свинчука.
Сергій Васіч героїчно загинув у бою за Київ / Фото Армія Inform
Олег Свинчук героїчно загинув у бою за Київ / Фото Армія Inform
Віталій Пархомук героїчно загинув у бою за Київ / Фото Армія Inform
Президент України присвоїв (посмертно) цим мужнім захисникам звання Героя України з відзначенням ордена "Золота Зірка".