Європейський суд з прав людини вирішив, що останній болгарський цар та його сестра не можуть отримати назад у власність свої будинки. Адже суд вирішив, що країна не зобов'язана повертати майно.

Мовиться про літню резиденцію царської родини та мисливський будиночок. Цю власність у 1947 році передали державі після приходу до влади комуністів.

Зауважте Для македонців Україна не лише воює, але й реформується, – посол України у Північній Македонії

Суд відмовився повернути маєтки останньому правлячому монарху Болгарії

Європейський суд з прав людини у вівторок (7 вересня – 24 канал) ухвалив рішення про те, що останній правлячий монарх Болгарії Симеон II Борисов Саксен-Кобург-Готський та його сестра Марія-Луїза Борисова Хробок, не матимуть у власності мисливського будиночка та літньої резиденції,

– мовиться у повідомленні.

Суд заявив, що причина такого відхилення позову – Болгарія не зобов'язана "повертати майно, передане їм до їх ратифікації". Таке рішення ухвалили згідно з Європейською конвенцією з прав людини.

Однак суд вирішив, що країна повинна буде сплатити позивачеві 5 тисяч євро за відшкодування витрат.

Що відомо про справу з переданням маєтків останньому монарху Болгарії