Останній болгарський цар не зміг через суд повернути свою літню резиденцію
Джерело:Politico
Європейський суд з прав людини вирішив, що останній болгарський цар та його сестра не можуть отримати назад у власність свої будинки. Адже суд вирішив, що країна не зобов'язана повертати майно.
Мовиться про літню резиденцію царської родини та мисливський будиночок. Цю власність у 1947 році передали державі після приходу до влади комуністів.
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Суд відмовився повернути маєтки останньому правлячому монарху Болгарії
Європейський суд з прав людини у вівторок (7 вересня – 24 канал) ухвалив рішення про те, що останній правлячий монарх Болгарії Симеон II Борисов Саксен-Кобург-Готський та його сестра Марія-Луїза Борисова Хробок, не матимуть у власності мисливського будиночка та літньої резиденції,
– мовиться у повідомленні.
Суд заявив, що причина такого відхилення позову – Болгарія не зобов'язана "повертати майно, передане їм до їх ратифікації". Таке рішення ухвалили згідно з Європейською конвенцією з прав людини.
Однак суд вирішив, що країна повинна буде сплатити позивачеві 5 тисяч євро за відшкодування витрат.
Що відомо про справу з переданням маєтків останньому монарху Болгарії
- Симеон II був болгарським царем з 6 до 9 років. У 2001 – 2005 ріках у віці 64 – 68 років працював на посаді прем'єр-міністра в уже сучасній посткомуністичній Болгарії.
- Цар Симеон ІІ та його сестра Марія-Луїза Борисова Хробок вимагали повернути їм колишню власність корони після того, як у 1998 році встановили, що попередня передача (1947 року) суперечить праву власності.
- Варто відзначити, що Симеон ІІ виграв інше царське майно в болгарських судах. Приміром, він відсудив палац Врана в Софії.
- Однак позови щодо літньої резиденції Ситняково в горах Ріла та мисливського будиночка Сарагьйол суд відхилив.