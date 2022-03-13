Останній день роботи McDonald's в Росії: москвичі утворили кілометрові черги

Поки українці виборюють своє життя та свободу, москвичі влаштували аншлаг в останній день роботи McDonald's. У мережу потрапило відео з закладу на вулиці Пушкінській.

McDonald's на Пушкінській у Москві в останній день роботи переповнений. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на російське провладне ЗМІ.

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До слова, цей заклад відкрили 31 січня 1990 року. Він став першим підприємством мережі в СРСР.

Також відомо, що кілометрові черги вистроїлись у закладі McDonald's в Сочі.