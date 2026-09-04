Після років війни він опинився у пастці, яку значною мірою створив сам. Він не може просто вийти і сказати росіянам: ми зупиняємося. Бо тоді доведеться відповісти на значно складніше питання: заради чого все це було? Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Саме тому проблеми Росії та відсутність вирішального успіху на фронті не обов'язково наближають нас до завершення війни. Вони можуть підштовхувати Путіна до останньої великої спроби її виграти.

Путіну потрібна перемога, яку можна показати Росії

Путін починав цю війну зовсім з іншими цілями. Він хотів підкорити Україну. Не зміг. Він хотів змусити її капітулювати. Не зміг. Він хотів довести, що Росія здатна силою нав'язати Україні своє майбутнє. І цього також не сталося.

Тепер навіть захоплення всього Донбасу стає для нього тим мінімальним результатом, який можна було б представити як перемогу. І саме тут фраза "вони мене повісять" набуває зовсім іншого значення. Це вже не просто питання територій. Це питання того, що станеться всередині Росії, якщо Путін завершить війну без результату, який здатен виправдати роки втрат.

За інформацією джерел, про які пише The Economist, невдоволення війною зростає не лише серед російських еліт, а й серед населення. Люди всередині системи говорять про втрачений час. Про роки, які могли піти на розвиток економіки, технологій та міжнародних відносин Росії.

Замість цього вони отримали війну. І чим довше вона триває без очевидної перемоги, тим складніше пояснювати її ціну.

Путін не може просто зупинитися

На цьому місці дуже легко зробити неправильний висновок.

Можна сказати: якщо Росія перебуває під тиском, якщо економічні проблеми накопичуються, якщо всередині країни зростає невдоволення, а армія не може досягти вирішального результату, Путіну доведеться погодитися на переговори.

Я б не був у цьому настільки впевнений. Путін може зробити прямо протилежне.

Якщо він справді переконаний, що завершення війни без перемоги створює загрозу вже для нього самого, тоді компроміс стає для нього надзвичайно складним. Путіну потрібно спробувати виграти. Причому зробити це швидко. Саме тому я говорю про спробу вихопити перемогу з пащі поразки.

Чим слабшим він стає, тим небезпечнішою може бути його ставка. Ось що мене найбільше непокоїть. Слабкість Путіна не обов'язково означає обережність Путіна. Може бути навпаки.

Якщо він бачить, що Росія не досягає своїх цілей, що війна затягується, що економічний і політичний тиск збільшується, а всередині країни накопичуються питання, у нього залишається дедалі менше часу для демонстрації результату.

І тоді логічною для Кремля відповіддю стає ескалація.

Ми можемо побачити посилення тиску на фронті. Але особливо я б дивився на повітряну кампанію проти України. Путін може спробувати використати найближчі місяці та зиму, щоб завдати Україні такого тиску, який, за його розрахунком, змусить її піти на капітуляцію. Не тому, що Росія раптом стала сильнішою. А саме тому, що попередня стратегія не принесла Путіну того результату, який йому потрібен.

Це може бути остання велика спроба зламати Україну

Саме так я зараз дивлюся на найближчі місяці.

Путіну потрібен увесь Донбас. Йому потрібен результат, який можна показати власній країні. Йому потрібно довести, що роки війни, величезні втрати та економічна ціна мали сенс. Тому я не виключаю, що ми наближаємося до останньої великої спроби Путіна зламати Україну.

Тиск на фронті. Посилення авіаударів. Спроба використати зиму. Спроба змусити Україну погодитися на те, чого Росія не змогла досягти військовим шляхом за попередні роки.

І тут дуже важливо не переплутати причину та наслідок. Якщо Кремль піде на нову ескалацію, це не обов'язково буде демонстрацією його сили. Це може бути проявом того, наскільки сильно Путіну потрібна перемога.

У Вашингтоні, схоже, теж бачать цю проблему

У цьому контексті я дивлюся і на візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Меседж, який американці намагаються передати Кремлю, наскільки ми можемо судити з інформації, яка з'являлася у медіа, досить простий: "Ви не виграєте цю війну".

Росія не отримує вирішального військового результату. Вона перебуває під економічним тиском. Продовження тієї самої стратегії не приведе Путіна до тієї перемоги, якої він прагне. Тому американці намагаються повернути Москву до переговорів.

Цікаво, що цей сигнал передають через керівників російських спецслужб. Можливо, розрахунок полягає в тому, що саме вони здатні прийти до Путіна і сказати йому те, чого він не хоче чути: Росія не може змусити Україну капітулювати.

Але ми поки не знаємо, чи готовий Путін це почути.

А що, якщо остання ставка теж провалиться? Ось тут починається найцікавіше.

Уявімо, що Путін робить цю останню велику ставку: посилює удари, кидає більше ресурсів на фронт, намагається використати зиму, щоб зламати Україну. А Україна знову вистоює. Що відбувається після цього? Чи повертається Путін до переговорів? Можливо. Але є й інше питання.

Якщо він не може дати Росії перемогу, заради якої країна витратила роки, величезні гроші й величезну кількість людських життів, чи не почнуть люди всередині самої російської системи запитувати: а що далі?

Я не стверджую, що Путіна готуються усунути. Ми не маємо для цього підстав.

Однієї ФСБ, СВР, армії чи частини політичної еліти було б недостатньо. Для справжнього виклику Путіну кілька груп усередині системи мали б одночасно дійти висновку, що продовжувати так більше неможливо.

Але саме тому фраза "вони мене повісять" настільки цікава. Якщо Путін справді говорив це своїм соратникам, значить, він сам розуміє: результат цієї війни має значення не тільки для майбутнього Росії. Він має значення для майбутнього самого Путіна. І це робить найближчі місяці особливо небезпечними.

Бо людина, яка вважає, що не може дозволити собі програти, не обов'язково шукає шлях до миру. Спочатку вона може поставити на кін усе.

Інтерв'ю професора Лукаса 24 Каналу - дивіться відео: