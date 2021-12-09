Остерігайтесь лавин: рятувальники попередили про небезпеку в Карпатах

Захід України продовжує засипати снігом. У Карпатах через хуртовини оголосили про значну сніголавинну небезпеку.

У гірських районах 9 грудня прогнозують заметілі. Головна загроза – на високогір'ях Івано-Франківщини та східній частині Закарпаття.

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Рівень небезпеки – третій

Рівень небезпеки через сходження лавин – ІІІ. Негода у горах вже забрала життя. Напередодні у Карпатах виявили тіло туриста, який заблукав через хуртовину.

Ще 4 грудня знайшли перекинутий снігохід, на якому катався 50-річний чоловік. Під час снігопаду компанія розділилась та втратила орієнтири. На жаль, для туриста це стало фатальним.

Негода залишила без світла близько 150 населених пунктів

Тим часом негода вже наробила клопотів в Україні. Без електропостачання залишилась 148 населених пунктів. Найбільше постраждала Київська область – тут без світла 64 міста та села. Схожа ситуація ще у 4 областях.

У низці регіонів – через налипання снігу та ожеледицю виникли проблеми з транспортом. Так, у столиці були проблеми з громадським транспортом напередодні, а от на Рівненщині – довелось обмежити рух.

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Поради МВС щодо походів в гори:

Зареєструйте свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах;

Обирайте маршрути, які відповідають вашому досвіду та рівню фізичних можливостей;

Зверніть увагу на екіпірування – одяг та спорядження мають відповідати погодним умовам;

Не вирушайте у гори поодинці або великими групами. Оптимально – декілька людей;

Звіряйте погодні умови з короткостроковим прогнозом синоптиків – наперед на 1 – 2 дні;

Найголовніше – у випадку надзвичайної ситуації, одразу телефонуйте "101".

Дивіться відео, як раніше Київ накрило снігопадом:



