Україну підтримуватимуть стільки скільки потрібно, – глава Пентагону у розмові із Резніковим

У п'ятницю, 24 лютого, відбулась телефонна розмова міністрів оборони США та України Ллойда Дж. Остіна III та Олексія Резнікова. Остін розповів про непохитну підтримку України та розкрив деталі 2-мільярдного пакета допомоги.

На річницю повномасштабного російського вторгнення міністри оборони США та України Ллойд Дж. Остіна III та Олексій Резніков провели телефонну розмову. Під час дзвінку Остін підтвердив непохитну відданість США підтримці України.

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Остін підтвердив непохитну відданість США підтримці України

"У той час, як повномасштабне вторгнення Росії, яке не було спровокованим і не може бути виправданим, досягає річної позначки, міністр Остін високо оцінив мужність і жертовність України, яка надихнула та згуртувала міжнародну спільноту для підтримки її зусиль протистояти російській агресії", – йдеться у твіттері Остіна.

Під час телефонної розмови Остін також надав оновлену інформацію щодо допомоги США, зокрема про новий 2-мільярдний пакет американської допомоги. У свою чергу, Резніков поінформував про розвиток подій на місцях в Україні.

Як повідомлялось раніше, вчора міністр оборони України Олексій Резніков опублікував фото перших танків "Леопард", які вже прибули в Україну.