ЗСУ готові воювати взимку: Ллойд заявив про наявність засобів для досягнення успіху

20 листопада Ллойд Остін прибув до Києва з візитом. Під час своєї поїздки глава Пентагону заявив, що наші військові готові протистояти російським загарбникам взимку.

Відповідну заяву міністр оборони США зробив під час брифінгу ввечері 20 листопада, передає 24 Канал. Ллойд Остін додав, що у наших військових є необхідні засоби для досягнення успіху.

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Наші військові готові до бойових дій узимку

Я думаю, вони (українські військові – 24 Канал) готові до бойових дій узимку, і, звісно, вони виконали велику роботу минулого року,

– наголосив Остін.

Очільник оборонного відомства додав, що посприяє цьому оголошений раніше останній пакет допомоги на 100 мільйонів доларів. Зокрема тому, що до нього входить зимове спорядження.

Так що так, у них є всі засоби, які їм будуть потрібні, щоб домогтися успіху в боях взимку. І я думаю, я згоден із президентом Зеленським, що правильне рішення – це продовжувати тиснути, вести боротьбу з ворогом,

– наголосив Остін.

Прокоментував постачання Taurus і F-16

Під час брифінгу журналісти попрохали Ллойда Остіна прокоментувати заяву німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса. Останній раніше заявляв, що постачання ракет Taurus не матиме впливу на перебіг війни.

Ми неодноразово говорили, що в такому конфлікті, як цей, не існує "срібної кулі". Все залежить від надання правильних сил і засобів, а також від того, яким чином інтегрують ці сили і засоби, щоб був потрібний результат на полі бою,

– вважає Остін.

Відтак, важливе не найменування зброї, а здатність використовувати новітнє озброєння. Зокрема йдеться про інтеграцію його до наявних в Україні систем, а також синхронізацію з ними.

Очільник оборонного відомства переконаний, що ефективність зброї з Заходу на полі бою залежить від того, чи зможемо ми "вбудувати" новітні зразки у систему озброєння нашої держави. Стосується це усієї зброї, яку нам передають партнери. І стосуватиметься F-16, які зараз опановують наші пілоти.