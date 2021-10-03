Острів у Карибах охопив вогонь: знищені понад 200 будинків – моторошні кадри

Вогонь охопив курортний острів Гуанаха у Карибському басейні. Масштабна пожежа зруйнувала понад 200 будинків та промислових будівель.

Сталося все це 2 жовтня. За попередньою інформацією, жертв внаслідок пожежі немає. Втім, відомо про щонайменше 4 постраждалих. Їм надають необхідну медичну допомогу.

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На острові не було пожежної служби

На відео видно, що спочатку загорілися дерев'яні будинки на березі моря. Причина займання поки що невідома. Оскільки пожежа спалахнула ще перед світанком, місцеві мешканці намагалися самотужки взяти ситуацію під контроль. Все тому, що на Гуанасі немає власної пожежної служби.

Незабаром на підмогу острів'янам відправили військово-повітряні сили Гондурасу. Проте, до того часу вогонь вже встиг знищити багато будинків. Десятки бетонних будівель залишилися без дахів і вікон.

Можемо підтвердити, що людських втрат немає. Але є величезні матеріальні збитки,

– прокоментував міністр з надзвичайних ситуацій Макс Гонсалес.

Сотням острів'ян довелося тікати від вогню з Гуанахи, аби знайти для себе та рідних безпечне місце. Очевидно, що не всім тепер є куди повертатися. Негативними будуть й наслідки для туризму, на якому заробляють місцеві мешканці.

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Що відомо про острів Гуанаха у Гондурасі

Джерело: "Вікіпедія"