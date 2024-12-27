Російський десант намагався висадитися на острови на Херсонщині

Російські загарбники не полишають планів захопити острови на Дніпрі, а тому знову спробували висадити десант. Противник намагався висадитися на острів Козацький на Херсонщині, однак успіху не мав.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

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Росіяни спробували висадитися на острів

На Придніпровському напрямку російські загарбники не припинять нищівних обстрілів. При цьому окупанти також намагаються висадити десант на острів Козацький, що в районі Нової Каховки на Херсонщині.

За минулу добу він продовжував намагання висадитися на острів Козацький. Проте успіху не зазнав, висадитися не зміг, зазнав втрат у техніці,

– повідомив Волошин.

Як додав речник Сил оборони Півдня, росіяни під час своїх спроб висадитися на острови втрачають як особовий склад, так і різні човни та плавзасоби.

Коментуючи чутки, що ворог може накопичувати резерви на лівобережжі, Волошин наголосив, що заховати навіть резерв у 100 військових, навіть у цивільному одязі, на лівобережжі Херсонщини дуже важко.

"Накопичити техніку та плавзасоби теж дуже важко. Тому, якби були подібні скупчення техніки, по них був би завданий вогневий удар на знищення. Наразі таких скупчень немає. Тому говорити, що ворог накопичує техніку, щоб форсувати Дніпро, наразі зарано", – наголосив Волошин.