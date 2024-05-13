Вчепилися за острів Нестрига: Плетенчук пояснив, чому росіяни знову намагаються захопити його

Українські захисники утримують контроль над деокупованим островом Нестрига на Херсонщині. Втім, через особливості його місцевості та розташування він досі є ціллю окупантів.

Ворог не припиняє спроб захопити острів знову. Про це в етері телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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"Їм зручно мати там плацдарм. Це така, знаєте, противага Кринкам. Але, тим не менш, закріпитися вони там не можуть. Періодично намагаються туди висадитися, використовують, зазвичай, човни швидкісні. Проте успіху не мають", – зазначив Дмитро Плетенчук.

Чому росіяни не полишають спроб

Плетенчук пояснив, що Нестрига є одним з найвіддаленіших з групи островів Дніпра у тій місцевості. Через це на острові дуже зручно ховати бойові установки та міномети.

Це такі позиції, які дозволяють, в принципі, ховатися ближче до нас. Там усюди очерет. Звіти росіяни можуть працювати мінометом, при цьому робити це неочікувано. Тому вони намагаються там закріпитися,

— пояснює Дмитро Плетенчук.

Що цьому передувало