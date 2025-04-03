Етноцид на окупованих територіях: як росіяни намагаються "перевиховати" українських школярів

Кремлівська пропагандистська машина активно викорінює українську культуру на окупованих територіях, нав'язуючи свої ідеї та "перевиховуючи" дітей. Їм розповідають про "героїв сво" та "українських нацистів", залучають до співпраці з окупаційними військами й організовують гуртки навколо "побєдобєсія" та виготовлення макетів ракет.

Також відомо, що в школах на окупованих територіях працюють вчителі з Росії, зокрема з віддалених її регіонів. Один з прикладів – бурятська директорка школи в окупованому Токмаку на Запоріжжі Оксана Василівна Бухольцева, передає 24 Канал.

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Як вчителі з Росії опиняються на окупованих територіях

Бухольцевій присвячено чимало статей в пропагандистських ЗМІ. На її прикладі російська пропагандистська машина намагається популяризувати ідею переїзду на роботу в окуповані українські території.

Оксана Василівна Бухольцева, як і її чоловік, раніше була вчителем фізики в Бурятії. У пари були друзі, дім і усталений статус, однак після початку "сво" вони вирішили змінити своє звичне життя. Оксана Бухольцева, вчителька фізики з Сєвєробайкальська, рік провела в ліцеї Донецька, а тепер навчає школярів у Токмаку, на Запоріжжі. У листопаді 2023 року Оксана переїхала в Токмак – її призначили директором місцевої школи №5,

– розповідає про стрімку кар'єру місцевий пропагандистський сайт.

Зауважимо, що вчителів на тимчасово окупованих територіях дійсно бракує, адже окупати мобілізували місцевих чоловіків та відправили їх на війну, як "гарматне м'ясо".

"Коли почалася "сво", то першою думкою в мене було, що там наші хлопці, наші учні. Потім дізналася, що в Донецьку мобілізували всіх учителів чоловіків, придатних до військової служби. А фізики здебільшого чоловіки, поїхала замінювати на певний час", – цитують пропагандистські ЗМІ бурятську вчительку.

За процесом колонізації територій і "перевихованням" українських дітей стежить найвище російське керівництво. Зокрема про це свідчить візит Марії Львової-Бєлової, поплічниці диктатора Путіна, яку Міжнародний трибунал обвинувачує разом з ним у воєнних злочинах за викрадення українських дітей з окупованих територій, до окупованих районів Запоріжжя.

Політика викорінення національної ідентичності з підміною на ідентичність колонізаторів через так зване “перевиховання” дітей це – етноцид.

У іншій історії, яку популяризували російські ЗМІ, псковська вчителька вирушила працювати в Волноваський район.

Педагог із Псковської області Оксана Булатова, маючи за плечима 26 років досвіду і понад тисячу учнів, 2024 року переїхала в "ДНР" за програмою "Земський учитель". Вона працювала в Санкт-Петербурзі, але тепер допомагає розвивати школу в селі Дмитрівка Волноваського округу,

– пише про вчительку одне з регіональних пропагандистських ЗМІ.

На окупованих територіях може викладати не кожен вчитель

Для того, щоб вчителі могли викладати на окупованих територіях відповідно до вимог Кремля, їх відправляють на "підвищення кваліфікації" з окупованих районів Донеччини та Запоріжжя до Росії. У такий спосіб російська влада намагається, крім іншого, насадити російську освітню систему, переповнену пропагандою та історичними фейками, на окупованих українських територіях.

Нещодавно групу вчителів з Маріуполя відправили на навчання до Санкт-Петербурга.

Всі ці кроки є частиною системної політики Кремля, спрямованої на знищення української національної ідентичності.