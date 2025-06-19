Російський міністр освіти припустився помилки в написанні слова – його висміяли

Сергій Кравцов, міністр, який відповідає за освіту в Росії, припустився орфографічної помилки у привітанні табору "Артек". Фото поширила низка російських ЗМІ.

Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ

Читайте також У Раді запропонували заборонити російську мову у сфері освіти

"Який міністр – така й освіта"

Один з перших, хто згадав про подію, імовірно, був російський актор Станіслав Садальський. У своєму телеграм-каналі він поділився фото автографа міністра освіти в таборі "Артек" з орфографічною помилкою в російському слові "праздник". Кравцов забув про літеру "д".

Який міністр – таке і просвітництво! Міністр освіти Росії Кравцов з помилками й "як курка лапою" написав своє "праЗНиком",

– висміяв Садальський Кравцова.

Помилка міністра освіти / Фото, яке поширив Садальський

Російські ЗМІ повідомили, що інцидент стався під час особистого візиту міністра та заступника голови уряду Дмитра Чернишенка до "Артеку". Чиновники приїхали до палацу Суук-Су у Гурзуфі, щоб привітати дитячий табір із 100-річним ювілеєм.

Під час візиту Кравцов вирішив залишити автограф на згадку, але припустився помилки, яка, ймовірно, назавжди увійде до історії освіти у Росії. Автограф у рамці зі склом повісили на стіну разом із фотографією міністра освіти.

