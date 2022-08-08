Як нафталінове опудало "совка" через МОН намагається вбрати дітей 2000-х у витягнуті спортивки

От я просто навіч бачу за прагненням впхати дітям 20-х років 21-го століття у шкільні програми Булгакова й Ільфа з Петровим вилізлого з-за гаражів якогось Богом скривдженого райцентру "попаданця".

Невмирущий привид "совка"

Совєцкого інженєра 1970-х у витягнутих на колінах синіх спортивних штанях, який замолоду діставав вищеназваних авторів "по блату" (або "на макулатуру").

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Сучасним дітям це нафталінове опудало вже навіть не дєдушка, а прадєдушка (!). Але все ще, qrwa, рветься вбрати їх у свої витягнуті на колінах сині спортивні штани, які вперто вважає ознакою культурної людини.

"Літературна бурятія"

Дайте хто-небудь старенькому лопатою по голові й закопайте нарешті за тими гаражами, – інакше ці "стариє пєсні о главном" не скінчаться ніколи!

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А взагалі, це лютий фейспалм: ми сьогодні – країна найкращої у світі армії і найпередовіших цифрових технологій – і як же можна дозволяти собі зберігати таку, прости Боже, немиту-неполоту "літературну бурятію" в МОНі?!

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